Palpeggia 16enne all'ospedale Niguarda di Milano: 45enne finisce in manette

L'uomo ha seguito la 16enne nel bagno del reparto (che non si chiude dall'interno per garantire la sicurezza delle pazienti) e l'ha palpeggiata per alcuni secondi. La ragazza è riuscita a divincolarsi e a urlare mettendo in fuga l'aggressore. Fondamentali le immagini del corridoio dell'ospedale che hanno rivelato un altro palpeggiamento avvenuto quel giorno in un altro reparto e che non gli è stato contestato perché non è stata ancora rintracciata la vittima.



Il 45enne, nullafacente, non utilizzava alcun travestimento per confondersi con il personale sanitario, ma girava nei reparti vestito come un qualsiasi paziente o parente di ricoverati: jeans blu, camicia e giacca. Con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, nel 2002 era stato arrestato per aver violentato nel giardino sempre del Niguarda, una ragazza maggiorenne ricoverata per problemi psichici, ed era stato condannato a 4 anni e 3 mesi. Al tempo l'uomo viveva vicino all'istituto ospedaliero, e nonostante successivamente si fosse trasferito in provincia di Lodi, aveva continuato a frequentare il bar dell'ospedale.