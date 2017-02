Palme in piazza Duomo a Milano, Sgarbi: "Vanno bene in Africa"

"Fa ridere i polli che una città del Nord, con un capolavoro gotico, debba prendere una tipologia di piante che va bene da Palermo in giù e cioè verso l'Africa": Vittorio Sgarbi ha così criticato a Tgcom24 la scelta di piantare delle palme in piazza Duomo. "Siamo all'idiozia - ha continuato il critico d'arte - perchè il mio amico Daverio mi disse che si trattava di una cosa temporanrea, ma a me pare piuttosto che rimangano lì fino alla fine della nostra vita".