Pakistano espulso per terrorismo era un campione di cricket: fu capitano della Nazionale italiana under 19

"Affidabile e sempre pronto a dare una mano" - "Non avrebbe mai fatto del male a una mosca. Era diventato capitano della Nazionale proprio perché era una persona affidabile. Sempre pronto a dare una mano e a impegnarsi per gli altri", racconta ancora a La Stampa Fabio Marabini, presidente del Kingsgrove Milano e un po' papà adottivo di Aftab in Italia.



Descritto da tutti come un ragazzo tranquillo e gran lavoratore - "L'ho sentito poco prima che lo imbarcassero per Islamabad. Mi ha ringraziato per tutto quello che ho fatto per lui in questi anni e mi ha confessato di essere spaventato, anche perché in Pakistan ormai non ha più nessun legame stretto", aggiunge Marabini. Il giovane è arrivato in provincia di Bergamo a inizio 2000 e tutti lo descrivono come un ragazzo tranquillo e gran lavoratore.



"Speriamo sia solo un grande fraintendimento" - Sotto shock anche i dirigenti della Federazione italiana cricket, che hanno conosciuto Aftab molto da vicino. "Da un mese sapevamo che l'iter per ottenere la cittadinanza era stato bloccato - afferma il presidente Simone Gambino -. Avevamo capito che stava succedendo qualcosa, ma mai ci saremmo immaginati queste accuse. Speriamo che sia solo un grande fraintendimento".