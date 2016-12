Il Boeing 737-400 che uscì di pista a Orio al Serio lo scorso 5 agosto, ​invece di toccare l’inizio della pista, ha proseguito a volare per due chilometri a circa dieci metri dall’asfalto, senza riuscire a rallentare. Quando alla fine ha toccato la pista, lo spazio residuo non ha consentito di fermarsi in tempo. Lo ha chiarito il primo rapporto dell' Ansv - l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo - che aveva avviato un'inchiesta subito dopo l'accaduto. Si tratta finora di un semplice rapporto preliminare , da cui emergono però elementi utili alle indagini. Tra le cause potrebbe esserci una raffica di vento improvvisa e violenta.

In termini tecnici il cargo il velivolo avrebbe "galleggiato" per 14 secondi a un'altezza tra i 6 e 9 metri, toccando terra quando mancavano solo 750 metri dalla fine della pista a una velocità di 290 chilometri all'ora.

L'incidente si era verificato alle 2.07 del mattino, mentre il cargo era in fase d'atterraggio. L'aereo, non riuscendo a frenare la sua corsa, aveva sfondato la recinzione dell'aeroporto, finendo su parte della strada. Fortunatamente, in quel momento non erano presenti vetture. L'Ansv precisa che non è ancora possibile stabilire responsabilità in merito all'accaduto, a causa della molteplicità dei fattori in gioco, ma segnala che l'equipaggio del cargo era già al terzo viaggio consecutivo quella notte.