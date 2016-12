Organizzavano finte vendite di case di lusso a Milano: in manette 8 persone, truffa da due milioni di euro

I carabinieri di Milano hanno arrestato otto persone responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, al falso, alla sostituzione di persona e all'impiego di denaro di provenienza illecita. Secondo le indagini, il gruppo ha organizzato 17 compravendite fittizie di immobili di lusso nel centro della città per un valore di 2 milioni di euro. Gli arrestati, una volta spariti, acquistavano lingotti d'oro in Svizzera.