Evacuata una scuola - Un centinaio gli interventi sulla città dei vigili del fuoco che stanno tenendo sotto stretta sorveglianza i livelli del Seveso, per ora sotto la soglia di criticità. In particolare, segnalano i pompieri, sono stati fatti evacuare in via precauzionale 500 studenti di una scuola media in via Angelo Mauri, zona corso Vercelli, per infiltrazioni pesanti e danni al sistema elettrico.



Allagata la sede del comando dei vigili - La violenza della pioggia ha fatto cadere un albero in via Ippolito che fortunatamente non ha provocato danni alle persone, ma ha tranciato i cavi dell'elettricità e sbarrato completamente la strada. Infine in pieno centro, in piazza Beccaria, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un allagamento delle cantine del comando della Polizia locale, che avrebbe potuto compromettere l'attività della centrale operativa.



Esondato il Lambro - In alcune vie di Milano il Lambro ha raggiunto il limite dei tombini, da cui l'acqua ha cominciato a sgorgare. Chiuso un sottopasso, in via Lombroso, e due vie, Camaldoli e Corelli, mentre una terza strada, via Vittorini, è in procinto di essere bloccata. L'astanteria del Policlinico è stata evacuata per allagamento, e i cittadini sono stati fatti attendere in un'altra sala.