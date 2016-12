Omicidio Yara, Bossetti: "Mi vergogno di essere italiano e sono deluso per questa ingiustizia"

"Sono deluso e amareggiato di fronte a tutta questa ingiustizia". Sono alcune delle parole scritte da Massimo Bossetti in una lettera pubblicata dal settimanale Oggi, a un mese dalla condanna all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Il muratore di Mapello ribadisce la sua verità e dice: "Mi vergogno altamente di essere italiano, ma resto molto fiero di non aver venduto la mia innocenza".