Omicidio nel Milanese, un arresto

Un agente della polizia locale è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Monza con l'accusa di aver ucciso a Bussero, nel Milanese, Gianfranco Ambrosoni, in una sparatoria in strada. La vittima, 53 anni, litografo, era intervenuta per dividere due uomini in una rissa scoppiata poco prima fuori da un bar. Testimoni avevano visto il vigile, Salvatore Empoli di 44 anni, litigare con un'altra persona poco prima degli spari.