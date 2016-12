Omicidio nel Bresciano, arrestato il cognato della vittima

E' stato arrestato nella notte dai carabinieri, dopo ore di interrogatorio, Laert Kumaraku, cognato 30enne di Dritan Mali, il 37enne albanese ucciso in casa venerdì a Vobarno, nel Bresciano. L'uomo è accusato di omicidio volontario, ma non ha ammesso le proprie responsabilità spiegando solo di essere intervenuto per difendere la sorella dal marito che voleva picchiarla.