Omicidio Milano, ergastolo a killer

E' stato condannato all'ergastolo Mario Mafodda, uno dei due esecutori materiali del duplice omicidio avvenuto il 10 settembre 2012 in via Muratori a Milano, in zona Porta Romana. In quella occasione vennero uccisi a colpi di pistola Massimiliano Spelta e la sua compagna Carolina Ortiz Paiano, che aveva in braccio la figlia di due anni rimasta illesa. Accolta, durante il processo con rito abbreviato, la richiesta della Procura.