Obama a Expo: "Cibo è un diritto"

"Ciao, e congratulazioni all'Italia e a Expo Milano per il tema che porta e per come lo affronta". Così, in un videomessaggio, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha salutato Expo in occasione della cerimonia ufficiale d'apertura dell'Independence Day. Per Obama "ognuno di noi ha diritto al cibo. E man mano che la popolazione mondiale cresce, dobbiamo lavorare insieme per creare un sistema alimentare sostenibile".