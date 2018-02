O il primo voto o l'ultima gita: 18enni liceali di Milano davanti a un bivio

O la Spagna o le urne. O l'ultimo viaggio d'istruzione con la classe o il primo voto da maggiorenni. E' davanti a questo bivio che si trovano i liceali 18enni del Liceo Tenca di Milano, in partenza dal 3 al 7 marzo per la gita scolastica. E in mezzo c'è il 4 marzo, l'election day: per alcuni di loro il primo appuntamento con una matita e una scheda elettorale. Il problema è stato sollevato anche in Consiglio d'Istituto e riguarda gli stessi insegnanti accompagnatori, ma per il preside "è impossibile cambiare una data fissata da mesi". Così già in 4 hanno rinunciato alla gita.