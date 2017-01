Nuovo caso di meningite nel Milanese, ma non è pericoloso

E' meningite da pneumococco (e non da meningococco, più pericolosa), quella contratta dal 49enne di Busto Garolfo (Varese), ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Legnano (Milano). La conferma arriva dopo gli esami effettuati. Il paziente, nel frattempo, ha avuto un miglioramento delle condizioni. Lo pneumococco, secondo l'ospedale, non rende necessari ulteriori profilassi per parenti o persone entrate in contatto con lui.