Non vogliono che si faccia suora: padre e fratello la rapiscono

Lei, una 25enne, aveva deciso di farsi suora, ma il padre e il fratello non erano d'accordo. Così, per impedirle di mettere in atto il suo proposito, i due uomini, C.D.P, 59 anni, e N.D.P., 28 anni, l'hanno stordita con un sonnifero nella loro casa di Milano e l'hanno sequestrata con l'aiuto della madre della giovane. I due uomini sono stati arrestati dalla polizia, mentre la madre è indagata.