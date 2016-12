Nomadi, tratta e vendita di schiavi per l'elemosina: 14 romeni arrestati

12:54 - Quattordici nomadi romeni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di riduzione in schiavitù, tratta e "acquisto" di schiavi nell'ambito del racket dell'accattonaggio. Nell'inchiesta è stato accertato che una ventina di vittime sarebbero state portate dalla Romania in Italia, dopo essere state comprate, per farle elemosinare, a forza di botte, ai semafori. Il giro d'affari era di decine e decine di migliaia di euro.