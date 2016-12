Noexpo, 5 arresti in flagranza

Sono almeno 5 gli arresti in flagranza eseguiti dalla forze dell'ordine negli incidenti accaduti durante la manifestazione NoExpo. Sono parecchie altre (almeno un'altra decina) le posizioni al vaglio degli inquirenti mentre le indagini proseguono per identificare altri partecipanti ai disordini. Gli arrestati sono indagati per lesioni, getto pericoloso di cose e oltraggio. Si tratta di due donne di 33 e 42 anni e tre uomini di 32, 33 e 27 anni.