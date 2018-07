Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi

Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, non aveva alcuna colpa ed è stato violentemente aggredito per futili motivi. Ne è sicuro il pm di Milano Elio Ramondini, che si occupa del caso del ragazzo ferito all'uscita della discoteca Old Fashion con undici coltellate. Per l'aggressione sono stati fermati due giovani italiani, di 24 e 29 anni, e due albanesi di 23 e 29 anni. Uno di loro nega ogni accusa.