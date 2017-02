Nel Pavese la crociata contro i posacenere "macabri", la Lega: "Di pessimo gusto, vanno rimossi"

Sono oggetti di urban design in legno riciclato con l'obiettivo di tenere pulita la città e, allo stesso tempo, ravvivandola e abbellendola. Di parere opposto la Lega. Nell'occhio del ciclone 16 portacenere istallati per le strade del Comune di Filighera (Pavia) con impresso il messaggio "Qui rip le tue ceneri" . "Di pessimo gusto", tuona Gianmarco Centinaio, senatore pavese e presidente del gruppo del Carroccio a Palazzo Madama. "Nulla di macabro ma tutto ironico, positivo e bello", risponde l'Amministrazione dalla sua pagina Facebook. Ma la polemica politica s'infiamma.

"Ci sorprende molto la discutibile decisione di paragonare la cenere delle sigarette alle ceneri dei defunti - aggiunge Centinaio -. Il sindaco ha toppato di grosso: la sua 'ironia' è veramente fuori luogo". "Da parte dell'Amministrazione c'è pessimo gusto, incompetenza e mancanza di rispetto per i cittadini che sono stati umiliati da scelte imbarazzanti - incalza -. Chiediamo la rimozione immediata dei posacenere e che le spese siano sostenute personalmente dal sindaco".

"La scritta - si legge sul post su Facebook nella pagina del Comune in risposta ad alcuni commenti di disapprovazione - invita, in modo simpatico, i consumatori di prodotti da fumo a gettarne i resti negli appositi posacenere. I mozziconi gettati a terra sono uno dei sintomi di degrado di un paese. Nulla vieta inoltre di interpretare in questi oggetti un ironico messaggio contro il fumo, una campagna quindi positiva".