Muore bimba in scontro auto: arrestato operaio positivo alcol test

E' stato arrestato dai carabinieri di Cantù, in provincia di Como, l'uomo alla guida dell'auto che si è scontrata con la vettura al cui interno c'era la bimba di 16 mesi morta in seguito all'incidente. Si tratta di un operaio di 34 anni risultato positivo all'alcol test e, ora, accusato di omicidio stradale. La macchina in cui viaggiava la piccola non era dotata di seggiolino, imposto per legge.