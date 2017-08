Morto Mario Santilli: lo chef dei vip stroncato da un infarto in un camper a Milano

La sua è stata la storia di una grande ascesa e di una caduta ancora più forte, di un uomo che all'estero ha trovato la fortuna e la fama e che poi ha perso tutto. Mario Santilli, nato in Svizzera, alla fine del suo grande girovagare aveva trovato la sua America in India, a Pune, dove aveva aperto "La dolce vita", il migliore ristorante italiano della città. Da lui sfilavano politici (anche italiani) e stelle del cinema, come Kabir Bedi.



Un sogno, finito in fumo, come la sua casa data alle fiamme. Lui accusò la "mafia locale" e tornò in Italia, per ricominciare da zero. Nel 2008 così, con la moglie e i figli, tornò in Abruzzo. Ma nel 2009 il devastante terremoto dell'Aquila colpì anche la sua famiglia. Una volta sfollato ha trasformato nella sua casa un vecchio camper degli anni 70. Poi è arrivata la droga e l'arte di arrangiarsi: qualche mercato, il servire alla mensa dei poveri. In quel camper, che il sole cocente dei giorni scorsi ha trasformato in un forno, Mario ci è morto. Solo, con la radio che andava ad accompagnarlo nell'ultimo dei tanti viaggi.