Morto in gita, test: "No tracce di lassativo nel sangue di Domenico"

Poco alcol e nessun lassativo nel sangue: lo rivelano i primi risultati delle analisi ematiche sul corpo di Domenico Maurantonio, il 19enne padovano morto in gita a Milano precipitando dal quinto piano di un hotel. Si tratta dei test preliminari, ma chiariscono che il ragazzo al momento della caduta aveva un tasso alcolemico inferiore a un grammo per litro di sangue. Quindi tra gli inquirenti prenderebbe più consistenza l'ipotesi di una bravata.

Secondo quanto riportano il Gazzettino e il Corriere della Sera, le tracce d'alcol erano a un livello superiore al limite consentito per mettersi alla guida di un veicolo ma non così eccessivo come si sospettava. Secondo gli investigatori, difficilmente con un simile quantitativo di alcol il giovane avrebbe potuto perdere conoscenza e cadere dalla finestra.