Morto durante arresto, nuova perizia e processo riaperto per il caso Ferrulli

Si riapre in appello il processo a carico di quattro poliziotti sulla morte di Michele Ferrulli, il manovale di 51 anni che il 30 giugno 2011 morì a Milano mentre gli agenti lo stavano arrestando. La Corte d'Assise d'appello del capoluogo lombardo ha disposto una nuova perizia medico-legale per accertare le cause di alcune "infiltrazioni emorragiche" riscontrate sulla testa del manovale. Nel 2014 gli agenti furono assolti in primo grado.