Morti sospette per amianto alla Scala, pm: processare 4 ex sindaci

Per le otto morti dovute all'amianto di dipendenti del Teatro alla Scala e per due casi di lavoratori ammalati, i pm hanno chiesto il processo per 9 persone, tra cui quattro ex sindaci di Milano (Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri, Giampiero Borghini e Marco Formentini). Le accuse sono omicidio colposo e lesioni colpose gravissime. Gli ex primi cittadini, in qualità di presidenti della Scala, avrebbero dovuto vigilare sulla tutela ambientale.