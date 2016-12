Morti sospette nell'ospedale di Pario, 11 indagati tra medici e infermieri

Sono in tutto 11 gli indagati per le morti sospette avvenute all'ospedale di Piario, nella Bergamasca. Si tratta di medici e infermieri del reparto di Medicina generale, tutti accusati di concorso colposo in omicidio preterintenzionale. Dieci i nuovi indagati che vanno ad aggiungersi all'infermiera Anna Rinelli, accusata dall'inizio dell'indagine di omicidio preterintenzionale per aver somministrato dosi non prescritte di Valium ai pazienti.