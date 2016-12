Morti in corsia, venerdì interrogatori garanzia dei due imputati

Si terranno venerdì mattina nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, gli interrogatori di garanzia davanti al gip Luca Labianca dei due amanti diabolici dell'ospedale di Saronno, il medico Leonardo Cazzaniga, e l'infermiera Laura Taroni, 40 anni, sua complice. Per entrambi non è ancora chiaro se intendano avvalersi della facoltà di non rispondere o raccontare la loro versione davanti al magistrato.