Morti in corsia, medico accusato sostituisce legali

Leonardo Cazzaniga, il medico arrestato per le vicende dei morti in corsia all'ospedale di Saronno, ha sostituito il suo legale di ufficio con altri due avvocati. Rischia quindi di slittare l'interrogatorio del medico previsto in settimana. Mercoledì è stato interrogato per oltre sette ore il direttore sanitario dell'ospedale di Saronno, Roberto Cosentina.