Morta di meningite Milano, profilassi precauzionale per 120 studenti

Sono state sottoposte a profilassi precauzionale 120 persone per la morte di una studentessa di Chimica della Statale di Milano, avvenuta martedì al Niguarda a causa della meningite. Lo scorso luglio era deceduta un'altra ragazza, sempre per meningite, che frequentava lo stesso laboratorio universitario. Tra i due casi non ci sarebbe alcun nesso: gli specialisti stanno comunque analizzando i campioni rilevati sulle due ragazze.