Morbillo, bimbo morto contagiato da fratelli non vaccinati

Il bimbo di 6 anni con leucemia, morto all'Ospedale di Monza per delle complicazioni dovute ad un'infezione da morbillo, sarebbe stato contagiato dai suoi fratelli maggiori. Stando a quanto emerso la famiglia avrebbe preferito non far vaccinare i due figli più grandi, nonostante il più piccolo, proprio a causa della leucemia, avesse un sistema immunitario compromesso, e quindi non potesse né essere vaccinato né difendersi contro eventuali infezioni.