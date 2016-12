Morales: "Bene parole Papa su fame"

Appena arrivato a Milano, il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha espresso il suo appoggio al pontefice, alla vigilia dell'inizio della VII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi (12-13 giugno a Milano) e della sua visita a Expo. "Condivido pienamente le parole che Papa Francesco ha rivolto ai delegati della Fao", in udienza in Vaticano: "la lotta alla fame non è aggiornare i dati, ma garantire l'accesso al cibo".