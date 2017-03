Monza, violenta ex e la minaccia di morte: arrestato 37enne

Un trentasettenne marocchino residente in provincia di Varese è stato arrestato dai carabinieri di Vimercate (Monza) per stalking e abusi nei confronti della ex moglie. L'uomo si è recato a casa della donna, una connazionale di 24 anni che vive a Cavenago Brianza (Monza) con il loro figlio, l'ha aggredita e minacciata di morte. A salvarla sono stati i carabinieri, allertati da una vicina. La donna ha poi raccontato delle numerose violenze subite.