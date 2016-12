Monza, vigile in slip balla su tavolo: bufera sul Comune di Biassono

22:12 - Il quotidiano online "Il cittadino di Monza e Brianza" ha diffuso un video che riprende alcuni momenti di quelli che sembrano essere festini nella sede del comando della polizia locale di Biassono, comune alle porte di Monza. A scatenare le polemiche è l'esibizione di un vigile urbano che balla in slip, stivaloni, pistola di ordinanza e cappello bianco in testa, su una scrivania. Mentre un collega punta una pistola su un piatto di affettati e uno gira in bici per i corridoi.

I video risalgono a quasi due anni fa e l'autore, anonimo, sarebbe uno che in qualche modo nei palazzi comunali ci bazzica. Dopo aver fatto quelle riprese, spiega il quotidiano brianzolo, aveva presentato una regolare denuncia ai carabinieri e aveva affisso anche dei comunicati nella bacheca del municipio. Ma trascorsi mesi senza aver ricevuto neppure una convocazione, ha deciso di girare il materiale al quotidiano.



"E' tutto vero, ma è stata solo una stupidaggine", ha ammesso all'Ansa il sindaco Angelo Piero Malegori, riconfermato per il secondo mandato nel 2011 con quasi il 53% dei voti. "E' comunque una storia vecchia, abbiamo fatto le nostre verifiche, ma ancora dobbiamo accertare se il vigile era in servizio in quel momento, e poi c'è una inchiesta in corso dei carabinieri".



In ogni caso il consiglio comunale si è riunito per una seduta che sembrava convocata in tutta fretta. Dal Comune hanno smentito facendo notare che l'odg era stato deciso da giorni e non prevedeva certo l'argomento festini al comando della polizia locale. Ma le opposizioni sono arrivate ben decise ad affrontare la questione e chiedono addirittura le dimissioni del primo cittadino.



Lo scoop de "Il cittadino" è il primo colpo messo a segno dal nuovo direttore responsabile Martino Cervo, per anni giornalista di "Libero" e da pochissimi giorni alla guida della testata online di Monza e Brianza.