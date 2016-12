22:48 - Una donna di 73 anni ha vegliato per giorni il cadavere del figlio riverso sul pavimento del salotto, fin quando i carabinieri non sono entrati nel loro appartamento di Seregno (Monza). Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso 52enne che viveva in un appartamento insieme alla madre malata. L'uomo potrebbe essersi suicidato ingerendo farmaci o potrebbe essere morto in seguito a un malore.