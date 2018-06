Monza, uomo si cosparge di benzina e si barrica in ospedale: bloccato con gli idranti

Un uomo si è barricato nel pronto soccorso del San Gerardo di Monza, dopo essersi cosparso di benzina e tenendo in mano un accendino. E' stato necessario l'intervento della polizia che con degli idranti lo ha bloccato. Per circa due ore l'ospedale è stato chiuso per sicurezza. Nessuno degli infermieri e dei dottori rimasti bloccati con lui sono feriti.

E' stato neutralizzato con idranti e coperte l'uomo che ha tenuto bloccato per un paio di ore il Pronto Soccorso di Monza. I motivi che hanno spinto l'uomo al folle gesto sarebbe da ricondurre alla sfera familiare: la sua ex moglie aveva deciso di non vederlo più. L'uomo, un 50 enne italiano, dopo oltre un'ora di trattative con il dirigente del Commissariato di Polizia di Monza Angelo Re, ha acconsentito ad aprire le porte del reparto nel quale si era barricato dopo aver gettato benzina a terra e sugli arredi ed essersi cosparso dello stesso liquido, brandendo una seconda tanica di benzina in una mano e un accendino nell'altra.



Appena ha aperto le porte, il dirigente della Polizia ha dato segnale ai vigili del fuoco, i quali lo hanno bagnato con degli idranti e gli hanno lanciato addosso delle coperte, evitando suoi gesti inconsulti. L'uomo, fuori di sè, è stato poi bloccato ed ammanettato. Per consentire la sanificazione dei locali, il pronto soccorso dell'ospedale sarà chiuso fino a giovedì mattina.