Monza, ubriaco con figli in auto travolge e uccide motociclista

Un 38enne di Monza è stato arrestato, con la concessione dei domiciliari, per omicidio stradale dopo aver travolto e ucciso un motociclista 60enne, entrando in un distributore di benzina a Brugherio. L'uomo è morto in ospedale mentre la moglie, che viaggiava con lui, è rimasta gravemente ferita. L'automobilista è risultato positivo all'alcol test. In auto c'erano i figli di 5 e 10 anni con i quali aveva trascorso il pomeriggio alla sagra di paese.