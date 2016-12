1 aprile 2015 Monza, travolto in bici mentre torna dagli scout: 16enne in morte cerebrale I genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi. L'automobilista, un monzese poco più che 20enne, si è fermato e ha chiamato il 118 Tweet google 0 Invia ad un amico

23:37 - E' stata dichiarata la morte cerebrale del 16enne investito da un'auto a Monza. Quando il ragazzo, Matteo Trenti, è stato travolto era sulla sua bicicletta e stava tornando a casa dalla riunione dei boy scout. Il giovane è stato sbalzato per oltre dieci metri. I genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi. L'automobilista, un monzese poco più che 20enne, che si è fermato e ha chiamato il 118, è risultato positivo al primo test sulle droghe.

L'automobilista ha dovuto sottoporsi ad un secondo test per la droga. Il pre test infatti non era negativo ma, hanno precisato i vigili, è anche privo di valenza giuridica perché può dare un falso positivo.



Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, sembra che il 16enne stesse attraversando via Azzone Visconti in bicicletta, quando l'auto lo ha travolto. Fermatosi immediatamente a prestare soccorso alla vittima, l'automobilista, sotto shock, ha dichiarato agli agenti di non averlo visto. Matteo era in sella di una bicicletta mountanbike senza luci



L'adolescente, soccorso poco dopo dal personale del 118, è stato ricoverato all'ospedale San Gerardo del capoluogo brianzolo, ma le sue condizioni sono subito apparse gravissime.