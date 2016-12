Monza, stuprata dal compagno rimane incinta: picchiata fino a quasi abortire

E' una storia fatta di pestaggi e violenze sessuali che durano da diversi anni. Protagonista è una coppia di ecuadoregni con due figli di due e quattro anni che vive a Mezzago (Monza). I carabinieri di Vimercate hanno posto fine all'incubo di questa ragazza di 25 anni portando in cella il suo compagno, un 27enne, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.



L'ennesimo episodio di violenza si è verificato a casa della coppia, dove la donna ha raccontato di essere stata colpita con pugni e calci alla testa e alla pancia, nonostante il suo compagno sapesse benissimo fosse incinta.



La terza gravidanza, secondo il suo racconto, sarebbe stata la conseguenza di uno stupro subito dal suo uomo. La giovane ha detto di aver pensato di lasciarlo a seguito dei numerosi episodi di violenza subita (quasi quotidianamente), ma di temere che il ventisettenne potesse portarle via i figli. Arrestato dai carabinieri ora l'uomo è in carcere. La venticinquenne resta ricoverata in ospedale per serie minacce di aborto.