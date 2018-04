Monza, spara e uccide la moglie per strada: poi si costituisce

Una donna di 56 anni è stata uccisa a colpi di pistola dal marito , a Bovisio Masciago (Monza). L'uomo, un 57enne, dopo averla seguita in auto a un semaforo è sceso e ha fatto fuoco. Dopodiché è andato a costituirsi ai carabinieri. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, la donna è deceduta durante il trasporto in ospedale. La coppia era in crisi da tempo e vicina alla separazione.

L'ennesimo caso di femminicidio si è quindi consumato in pieno giorno, in una via del centro di Bovisio Masciago, verso le 13. Valeria Bufo stava probabilmente facendo ritorno a casa a bordo della sua auto quando, in prossimità di un semaforo, è stata raggiunta dal marito, Giorgio Truzzi. E' ancora da chiarire se la donna sia scesa o meno volontariamente dall'auto prima di essere aggredita a colpi di pistola in mezzo alla strada. La coppia ha tre figli.