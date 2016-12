Monza, sgominata banda tra Italia e Romania che clonava carte

Un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla clonazione delle carte di credito è stata sgominata dalla Polizia di Stato tra l'Italia e la Romania. Emesse 12 ordinanze di custodia cautelare e denunciate altre 14 persone. La banda aveva la base in una pizzeria di Cinisello Balsamo e utilizzava alcuni esercenti compiacenti, ubicati tra Milano e Monza, che si prestavano per far monetizzare illecitamente le carte di credito clonate.