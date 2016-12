Monza, sfruttamento prostituzione in centro massaggi: 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in relazione a un centro massaggi cinese di Monza. In carcere sono stati rinchiusi due uomini di 44 e 56 anni, entrambi di Cologno Monzese (Milano), e una cinese di 56 (intestatari del centro), mentre altre due donne arrestate, una 46enne di Napoli e una 43enne uruguaiana, sono ai domiciliari.