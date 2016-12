22 marzo 2015 Monza, pirata della strada travolge e uccide un 15enne: la madre grave in ospedale Il conducente ha causato uno scontro tra cinque auto. Altre tre persone sono ferite in maniera più lieve. Ora è caccia a un suv scuro Tweet google 0 Invia ad un amico

08:39 - Un pirata della strada ha causato un incidente tra cinque auto a Monza, uccidendo un 15enne, Elio Bonavita, e ferendo gravemente la madre. Le altre tre persone coinvolte nello scontro, di 36, 38 e 40 anni, sono state ricoverate al San Gerardo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, automediche, vigili del fuoco e polizia locale. Gli investigatori hanno esaminato le telecamere di sorveglianza per riuscire a identificare l'autista fuggito.

Il ragazzo e la donna erano a bordo della loro vettura che si è scontrata frontalmente con un'auto che ha invaso la loro corsia di marcia, in viale Brianza. Il pirata, a bordo di un suv Audi, non ha rispettato la precedenza obbligando un'altra vettura a scartare e a travolgere così la C1 su cui viaggiavano madre e figlio", che stavano recandosi a una partita di calcetto. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni al Niguarda di Milano con fratture alle gambe e alle braccia e un forte trauma cranico.



L'auto condotta dal pirata ha poi proseguito la sua corsa investendo le altre macchine. Le altre tre persone coinvolte sono rimaste ferite in modo più lieve. Il pirata della strada è ora ricercato dagli agenti della polizia locale di Monza.



Il ragazzo era atteso a una partita di calcio - Il 15enne stava andando a giocare a calcio accompagnato dalla madre. Il ragazzo giocava nella squadra della Dominante di Monza ed era atteso sul campo di gioco quando i compagni hanno saputo della tragedia. Il padre, arrivato sul posto dell'incidente, ha sfogato il suo dolore prendendo a pugni le vetture coinvolte. La Dominante ha sospeso l'incontro. "E' una perdita atroce - dichiara il dirigente sportivo della squadra Mauro Sala - da padre posso solo dire che non ci sono parole. Da dirigente sportivo abbiamo perso un valido centrocampista, era davvero un bravissimo ragazzo che amava questo sport".



Si cerca un suv scuro: "Vagliati i filmati delle telecamere" - Ora è caccia a un suv scuro (secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni). La polizia locale di Monza sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di tutta la città.



Marito disperato in ospedale: "Voglio morire" - "Voglio morire, voglio morire". Così il marito di Nunzia Minichini, la donna rimasta ferita nell'incidente in cui è morto il figlio, ha sfogato il proprio dolore con i propri parenti. L'uomo, visibilmente sconvolto, ha raggiunto il Niguarda poco dopo le 16.30, accompagnato da diversi parenti e ha avuto un incontro con i medici del reparto di rianimazione dell'ala ovest dell'ospedale.



Mamma compagno vittima: "Prendano quel bastardo" - "Ho l'immagine sua e di sua madre davanti agli occhi, ci siamo incontrati due settimane fa... e quel bastardo che non si è fermato, devono prenderlo". Non riesce e trattenere le lacrime G.L, 39 anni, di Villasanta, madre di un compagno di scuola di Elio Bonavita, il ragazzino morto nell'incidente stradale a Monza. Elio frequentava il primo anno delle superiori al Mosè Bianchi, storico istituto di Monza. "Mio figlio ha giocato contro Elio in un torneo scolastico - racconta G.L. - Lui e gli altri amici adesso si sono ritrovati in piazza, sono sconvolti e arrabbiati". "Sono angosciata anche io - aggiunge - e posso solo immaginare costa sta passando il padre, che ha perso un figlio, la moglie è gravissima e deve pensare anche al fratellino di Elio che ha solo 11 anni".



L'auto del pirata è un suv Audi grigio - Era alla guida di un suv Audi grigio scuro, probabilmente un modello Q3 o Q5, l'automobilista che ha provocato l'incidente mortale. "Lanciamo un appello al conducente del suv Audi grigio scuro che ha provocato il sinistro - dichiara il comandante della polizia locale di Monza Alessandro Casale - dalle immagini stiamo ricostruendo l'accaduto e consigliamo al responsabile di presentarsi in comando di sua spontanea volontà".