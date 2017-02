Monza, medico di famiglia: "Migranti da rimandare indietro appena sbarcano"

Doveva essere una rapida visita dal nuovo medico di base per farsi fare una ricetta. Ma non è stato così. Mosaraf Mozumber, 48enne originario del Bangladesh aspettava il suo turno quando è stato aggredito dal dottore con frasi come: "La gente come questa dovrebbe essere riportata subito indietro, quando sbarca in Italia". L'Ats della Brianza ha detto che il medico è già stato richiamato dopo la lettera di protesta della vittima, che l'ha anche denunciato.