Monza,maxi frode fiscale:19 arresti

I militari della guardia di finanza hanno scoperto una maxi frode fiscale per oltre 70 milioni di euro. Diciannove le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare in Italia e all'estero. Sequestrati beni e denaro per 12 milioni di euro. Le indagini sono state svolte dalle Fiamme Gialle di Seregno (Monza) e coordinate dalla Procura di Monza.