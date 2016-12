Monza: litigano per chi deve accudire il figlio e picchia la moglie

15:43 - E' stata presa a calci e pugni dal marito perché non si è alzata subito per far smettere di piangere il loro bambino. E' accaduto a Veduggio con Colzano, in provincia di Monza, domenica notte. L'uomo è stato arrestato.

Una coppia di 40enni ha cominciato a litigare per chi doveva andare ad accudire il figlio che, durante la notte, si era svegliato piangendo. La donna, forse assonnata, non si è alzata abbastanza in fretta per andare a coccolarlo e il marito l'ha picchiata davanti agli occhi del piccolo.



Avvisati dai vicini, i carabinieri sono arrivati nell'abitazione durante l'aggressione e hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia. La donna è stata, invece, portata in ospedale dove le hanno riscontrato ferite guaribili in sette giorni.