Monza, famiglia intossicata da monossido: 5 persone in ospedale

Una famiglia di cinque persone è stata soccorsa a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, questa mattina alle 7.55, in via Massimo D'Azeglio per una verosimile intossicazione da monossido di carbonio. Sono stati tutti ricoverati in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Lo rende noto l'Areu. Non è chiara la dinamica dell'incidente. E' intervenuto il 118.