Monza, è morta la ragazzina investita da una compagna di scuola

La maggiorenne, che conduceva l'Opel Astra che ha trascinato per 15 metri la vittima, ora è indagata per omicidio stradale. Appena arrivata a scuola dopo il tragico impatto, ha raccontato l'accaduto a un'amica e a un'insegnante, da lì a poco sono arrivati gli uomini della polizia locale.



La vittima, Stacey, lascia i genitori e due fratelli. Era una ragazza modello, da pochi mesi era stata insignita di un premio dal Comune per il suo rendimento scolastico. La città si è unità nel cordoglio della famiglia con una veglia di preghiera all'oratorio Cristo Re. "Restano il silenzio, lo sgomento, le domande, e il dolore. L'abbraccio e l'affetto per la famiglia di Stacey si fa ancora più forte", ha scritto su Facebook il sindaco di Vimercate Francesco Sartini.