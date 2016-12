Monza, donna di 78 anni in coma dopo essere stata aggredita: un fermo

13:08 - Una donna di 78 anni è entrata in coma dopo essere stata aggredita a Carate Brianza (Monza e Brianza). L'anziana avrebbe una profonda ferita alla testa. Al momento è in coma all'ospedale San Gerardo di Monza. La donna è stata soccorsa attorno alle 21.20. Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri.

Monza, anziana aggredita è in coma di Davide Loreti

Ridotta in coma a suon di calci e pugni alla testa - La donna stava rientrando nel suo appartamento quando è stata aggredita da G.C., un uomo di 37 anni alto 1,90, che abita nella stessa via e che ha problemi psichici. Da una prima ricostruzione pare che l'uomo abbia colpito Francesca senza alcuna ragione precisa, forse in preda a una crisi o a un raptus. La cosa certa è che ha picchiato con violenza: calci e pugni solo alla testa, al punto da provocarle un foro nella zona occipitale, che in un primo momento è stato scambiato dai paramedici del 118 per una ferita da arma da fuoco.



Aggressore trovato seduto vicino alla vittima - Le urla dell'anziana hanno attirato l'attenzione di una vicino, che ha chiamato i carabinieri della compagnia di Seregno. Quando sono arrivati pochi minuti dopo, la donna era sull'asfalto, già quasi priva di sensi, mentre il suo aggressore era seduto e la fissava con lo sguardo vitreo. Sulle scarpe erano ben visibili le macchie di sangue della sua vittima. L'uomo è stato fermato per tentato omicidio.