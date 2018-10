Monza, a piedi dopo l'alcoltest: investiti e uccisi da un'auto

Due cittadini marocchini sono state travolte e uccise nella notte da un'auto mentre percorrevano a piedi la Strada provinciale 2 nei pressi di Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. La conducente, di 21 anni, è stata soccorsa in stato di shock. Rintracciato illeso un terzo uomo, che era alla guida della vettura sulla quale viaggiavano le vittime: due ore prima dell'incidente gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.