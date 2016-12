Monza, 56enne uccide la ex convivente a colpi di pistola: arrestato

Un 56enne pluripregiudicato, nato a Rosarno (Reggio Calabria), ha ucciso a Seregno (Monza) la ex convivente 64enne con diversi colpi di arma da fuoco al torace . La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è morta. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre fuggiva in automobile: nell'auto sono stati trovati il revolver con cui poco prima aveva sparato e un'accetta. Il 56enne ha poi confessato l'omicidio.

Non sopportava la fine della sua relazione e di essere stato denunciato per lesioni. Sarebbe questo il movente che ha portato il 56enne pregiudicato Attilio Berlingeri a sparare all'ex. Arrestato in flagranza di reato per omicidio volontario aggravato da futili motivi e possesso illegale di armi, Berlingeri è stato condotto in carcere a Monza.



Il killer è stato in cura per problemi psichiatrici presso il Cps dell'ospedale di Seregno. Un aspetto su cui gli investigatori stanno facendo accertamenti.