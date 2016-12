Monza, 18enne aggredisce rivale in amore e le rompe una vertebra

Una studentessa di 18 anni è stata denunciata per lesioni dai carabinieri di Monza per aver aggredito una diciassettenne, fratturandole una vertebra, per un ragazzo conteso. Le due si trovavano sullo stesso bus tornando a casa da scuola, quando sarebbe scattata la lite, durante la quale, secondo quanto raccontato dalla ragazza ferita, la rivale l'ha prima insultata poi spinta violentemente contro il corrimano del bus provocandole la frattura.