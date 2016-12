Monza, 16enne travolto da un'auto: è grave

Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato investito da un'auto a Limbiate (Monza). L'incidente, sulla cui dinamica sono ancora in corso accertamenti, si è verificato in corrispondenza di una rotonda. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, carabinieri e polizia locale. Soccorso, il ragazzino è stato accompagnato in ospedale.